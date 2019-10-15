«Ощадбанк» на линии разграничения: Где будут работать мобильные отделения на этой неделе (График)

В Донецкой и Луганской областях с 15 по 19 октября вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 15 октября, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

Бахмут (до переименования Артемовск), ул. Мира, 50 – 16, 17 и 18 октября.

Режим работы отделения банка – с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

Трехизбенка, Новоайдарский район – 15 октября;

Светличное, Нижненский поселковый совет, Попаснянский район – 16 октября;

Нижнее, Нижненский поселковый совет, Попаснянский район – 17 октября;

Золотое, Золотовский городской совет, Попаснянський район – 18 октября;

Катериновка, Березовский сельский овет, Попаснянський район – 18 октября.

Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.

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