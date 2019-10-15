350 выездов за год: На Луганщине мобильные команды окажут помощь местным жителям и переселенцам

В Луганской области мобильные команды из юристов и психологов за год совершат 350 выездов по всей области, чтобы предоставить бесплатные юридические консультации и оказать первую психологическую помощь местным жителям и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Восток-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, на прошлой неделе был подписан договор между БФ «Восток-SOS» и Программой ООН по восстановлению и построению мира (UN RPP) о запуске нового совместного проекта. «Его целью является расширение доступа к бесплатной правовой помощи для жителей отдаленных населенных пунктов Луганской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Фонда, команда будет собирать данные для подробного исследования о потребностях в области правовой помощи в отдаленных населенных пунктах, в том числе в 0-20 км зоне от линии соприкосновения.

Как сообщалось ранее, переселенцы и граждане, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, могут получить бесплатные юридические консультации и сопровождение в суде.

Напомним, переселенцы и мирные жители, пострадавшие в результате вооруженного конфликта на Донбассе, могут получать актуальную информацию касательно их прав, обязанностей и интересов в бесплатном универсальном юридическом справочнике «Твое право».

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