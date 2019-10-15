В ЛугОВГА рассказали, как работает Центр лечения и реабилитации ветеранов войны в Рубежном

В Рубежном (Луганская обл.) в Центр восстановительного лечения и реабилитации ветеранов войны с начала 2019 года обратились 432 человека, из них 78 участников АТО/ООС. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Центр действует с 2018 года. Инициаторами его открытия стали ветеранские организации Луганской области.

Так, в заведении, расположенном по улице Менделеева, 63 а, ветераны получают комплексное восстановительное лечение, комплексное обследование состояния здоровья для выявления основных и сопутствующих заболеваний. Также здесь создают электронные паспорта здоровья ветеранов. Сегодня на лечении здесь находятся 27 человек.

В течение года в учреждении может быть предоставлена ​​стационарная медицинская помощь до 550 пациентам. «За 9 месяцев 2019 года в Центр уже обратились 432 человека, из них 78 участников АТО/ООС. Среди госпитализированных – участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС, инвалиды войны, дети войны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, участники войны, внутренне перемещенные лица», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в течение 2018-2019 годов на ремонтные работы и материально-техническое оснащение Центра выделено 20,5 млн грн. Сейчас в помещениях Центра и снаружи продолжаются ремонтные работы.

Напомним, председатель ЛугОВГА Комарницкий получит своего советника среди ветеранов.

Как сообщалось ранее, на заседании правительства Украины приняли обновленную Государственную целевую программу по физической, медицинской, психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации ветеранов и членов их семей.

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