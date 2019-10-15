«Каргилл. Льгота до моста»: Ситуация в пунктах пропуска днем 15 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александер: «10:20. "Каргилл" в Донецк – 25. "Каргилл" из Донецка – 140, без льготы»;

Михаил: «11:37. "Каргилл" в Украину – 2 льготы, 3 обычной раз в 20 минут»;

«Мноипролл»: «11:53. "Каргилл" в Донецк, приехала 3 часа назад, была 20-я . Еще не проехала. Перевозчики прибывают и прибывают»;

Михаил: «12:04. "Каргилл" в сторону Курахово. Льгота до моста, основная до середины моста»;

Вячеслав: «13:19. На "Каргилле" в сторону Украины. Льгота до моста, обычная на 15 машин больше»;

Lana: «13:32. "Каргилл" в сторону Украины 100 машин, льготы 60. Пеших человек 200».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Елена: «11:38. В Еленовке в Донецк прошли за 20 минут»;

«Администратор»: «13:21. Еленовка – в Украину 30 машин перед таможней и +60, на 13 часов».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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