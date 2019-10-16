Лицеисты из Мариуполя будут учиться актерскому мастерству в Германии

В Мариуполе (Донецкая обл.) десять учащихся 9 и 10-х классов городского лицея отправились в Дортмунд (Германия). Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что в течение недели ребята будут осваивать актерское мастерство в немецком театре «Fletch Bizzell».

«С начала сентября, в рамках программы "Цифровые перспективы в молодежном театре", лицеисты овладевают театральным искусством под руководством Антона Тельбизова в народном театре "Театромания"», – говорится в сообщении.

Летом учащиеся были отобраны дортмундским театром. По результатам обучения, ребята вместе с немецкими коллегами создадут совместный театральный проект.

Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

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