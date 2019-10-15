Новый порядок пересечения линии разграничения: Кто может проходить КПВВ без очереди

В новом порядке пересечения линии разграничения, который вступит в силу с 29 октября 2019 года, расширен перечень лиц, которые могут пересекать контрольные пункты въезды-выезда (КПВВ) без очереди. Также изменится подход формирования очереди. Об этом сообщил начальник штаба Донецкого пограничного отряда полковник Сергей Лозинский, передает «Depo.Донбасс».

По его словам, в обновленный список внесены лица с III группой инвалидности и количество людей, которые могут проезжать вместе с ними. «Если лицо подъезжает к КПВВ и по внешним признакам видно, что линию разграничения проезжает человек с ограниченными возможностями, его пропустят без удостоверения вне очереди», – сказал Лозинский.

Так, вне очереди будут пропускать:

лиц с инвалидностью – I, II, III группы;

лиц с тяжелой болезнью;

лиц пожилого возраста;

женщин с явными признаками беременности;

родителей, которые имеют все документы, с малолетними детьми до трех лет.

Также, по словам Лозинского, пограничной службой была полностью переработана схема прохода через линию разграничения. Этой технологией определено, кто за что отвечает в пределах КПВВ и за его пределами. «Мы хотим предложить, чтобы формирование и регулирование очередей вне пункта пропуска было возложено на подразделения Национальной полиции, в частности, патрульной полиции», – отметил он.

Что касается иностранных граждан, то для них порядок пересечения линии разграничения фактически останется без изменений.

Пропуск жителей и транспортных средств, прилегающих к линии населенных пунктов подконтрольной территории, осуществляется при предъявлении документов. К ним относятся сведения о месте жительства и/или справки о регистрации места жительства.

Начальник штаба Донецкого погранотряда отметил, что данным Постановлением не урегулирован провоз товаров через линию разграничения. Порядок перемещения, учет товаров определяется Министерством временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ). Но он не усовершенствован, так как в нем не указаны товары, запрещенные для провоза, не расписано перемещение валютных ценностей и др.

Как сообщалось ранее, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление №815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

Также, согласно Порядка, дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на неподконтрольную территорию только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Выезжать с неподконтрольной территории они смогут и по свидетельству о рождении в случае, если они не успели оформить загранпаспорт. С 14 лет линию разграничения в оба направления можно пересекать, в том числе, по внутреннему паспорту гражданина Украины.

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