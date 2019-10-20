Это всегда квест: В Украине переселенцев продолжают лишать пенсий

На сегодня в Украине сложилась такая ситуация, что переселенцев-пенсионеров могут безосновательно лишать денег. Они – а это сотни тысяч человек – сами об этом рассказывают и ищут защиты и правды.

Так, бывшая пленница с донецкой пропиской Ольга Политова сейчас живет в Киеве в однокомнатной квартире подруги. Женщина пережила двухлетние пытки в «ДНР» за помощь украинским военным. Украина добилась ее возвращения и предложила квартиру в Донецкой области, однако жить там было невозможно – не было света, потолок был аварийным после дождей.

Пенсию Ольга оформила почти без проблем, и она знает, что для переселенцев это – нелегкая задача. Люди бежали без документов, которые требует Пенсионный фонд, поэтому многим приходится годами сидеть без денег. Для оформления пенсии необходима и справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ), а еще государство тщательно проверяет таких граждан. «Еще же придут тебя проверят, действительно ли ты проживаешь по тому адресу, где оформлена справка переселенца. А потом аж тебе начинают выплачивать пенсию. Люди по 2-3 месяца не получаю пенсий», – говорит Ольга Политова.

Фото: скриншот видео «Факти ICTV»

Как сообщила правозащитница, менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Валерия Вершинина, людям регулярно отменяют пенсии, а долги не возвращают. Наиболее уязвимы те, кто после выхода на пенсию уходят на фронт или планируют переехать в другой город в Украине. «Для переселенцев-пенсионеров – это всегда квест – получит он пенсию в этом месяце или нет. Если, например, завтра моя мама решит переехать из Киева во Львов, она обязана получать новую справку ВПЛ уже во Львове и начать получать пенсию там. Все занимает 3-4 месяца. За это время она также не получит пенсию», – сказала Вершинина.

Она отмечает, что для большинства украинцев жалобы переселенцев непонятны.

Переселенцы же уверены, что государство специально усложняет процессы и создает преграды, чтобы сэкономить деньги и без того дырявого ПФУ. В самом Фонде ограничились письменной справкой о количестве переселенцев-пенсионеров – их почти 613 тысяч. То же сделали и в Минсоцполитики, отметив, что дефицит ПФУ в прошлом году составил 35,5 млрд грн.

Проект бюджета на следующий год парламент только обрабатывает, а новоназначенный Кабмин только выписывает будущие стратегии на фоне обещаний президента смягчить отношение к украинцам, пострадавшим от вооруженного конфликта. Между тем переселенцы все меньше верят, что государство о них заботится.

Как сообщалось ранее, в Украине 320 тыс. переселенцам не выплачивают пенсию. Возобновить выплаты можно по решению суда, однако сумму, накопившуюся с момента остановки начислений, восстановить нельзя даже по суду, и причин для этого несколько.

Напомним, по данным Международной организации по миграции (МОМ), с начала вооруженного конфликта на Донбассе 8% переселенцев подвергались приостановке социальных выплат, из них 31% были лишены социальных выплат в 2018 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факти ICTV»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: