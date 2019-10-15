В «Л-ДНР» умалчивают об изменениях правил «призыва» для контрактников

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) активно пропагандирует поступление на «службу по контракту», умалчивая об изменениях в правилах «призыва». Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на полигонах соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации продолжается подготовка молодого пополнения для очередной ротации российских подразделений на передовых позициях. В частности, с новобранцами проводятся показательные занятия и интенсивные агитационно-пропагандистские мероприятия по "привлекательности контрактной службы" в ВС РФ», – говорится в сообщении.

В то же время, усиливается ответственность за «уклонение от исполнения воинской обязанности».

Кроме того, по информации ГУР, «командование» НВФ умалчивает об изменениях правил призыва на «контрактную военную службу».

«Так, в дальнейшем контрактом будет предусматриваться взыскание штрафа с наемника в размере более 140 тыс. российских рублей в случае досрочного прекращения действия контракта по его инициативе или вине», – сказано в сообщении.

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