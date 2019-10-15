В Украине штрафов за неправомерно оформленные субсидии нет, – замминистра

Штрафы за неправомерно оформленные в Украине жилищные субсидии – это миф. Об этом заявил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает сегодня, 15 октября, пресс-служба ведомства.

«Никаких штрафов, даже при неправильном заполнении документов или неправомерном получении субсидий, сегодня нет. Это мифы вокруг программы жилищных субсидий, которые распространяются с тех пор, как действует соответствующая программа», – отметил Музыченко.

По его словам, субсидию ни у кого не забирают. «Субсидия – это разница между размером платежки и тем, сколько от соответствующего размера доходов гражданин должен платить, то есть в среднем – 10% от дохода. Этот процент индивидуально определяется для каждой семьи в зависимости от дохода. Например: доход 3 000 грн, 10% = 300 грн, остальное – это субсидия. Если платежка приходит на 2 000 грн, из них вычитаем 300 грн (10%) и выходим на средний размер субсидии, предоставляемый государством в прошлом отопительном сезоне – 1 700 грн. На сегодняшний день мы не планируем ничего пересматривать», – пояснил Виталий Музыченко.

Как сообщалось ранее, в Украине перерасчет жилищной субсидии осуществляется как без обращения граждан в органы соцзащиты, так и по обращению получателей.

Напомним, что оформить субсидию можно через интернет.

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