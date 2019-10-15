Пробное ВНО-2020 в Украине: Стали известны даты проведения и регистрации

В Украине пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) состоится 21 и 28 марта 20120 года. Регистрация на пробное ВНО будет проходить с 3 до 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

«Регистрация для участия в пробном ВНО-2020 пройдет с 3 до 24 января. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 28 марта», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник сможет пройти тест по одному учебному предмету.

По данным УЦОКО, результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы в специальный сервис, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе – 27 марта, по другим предметам – 3 апреля.

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