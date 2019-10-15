В Зайцево уязвимые категории людей смогут получить ваучеры на продукты

В прифронтовом поселке Зайцево (Донецкая обл.) люди с ограниченными возможностями, а также, уязвимые одинокие люди, нуждающиеся в уходе, могут получить ваучеры на продукты на три зимних месяца. Об этом сегодня, 15 октября, сообщается на странице в Facebook военно-гражданской администрации поселка.

«Ассоциация "Триангль Жеренасьон Юманитер" начинает проект "Повышение устойчивости уязвимых лиц, затронутых конфликтом, в зимний период" в нашем поселке», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках этого проекта предполагается поддержка в виде предоставления помощи на дому и ваучеров на продовольственные товары в сумме 825 грн в месяц в течение 3 зимних месяцев для людей с ограниченными возможностями, а также уязвимых одиноких людей, которые нуждаются в уходе в возрасте старше 60 лет.

Получатели помощи должны соответствовать следующим критериям:

одинокие люди с ограниченными возможностями (инвалиды), которые не получают государственную поддержку в виде социальной защиты дома, а также поддержку со стороны родственников;

одинокие пожилые люди в возрасте старше 60 лет, имеющие недостатки слуха, зрения, трудности с перемещением, самообслуживанием, общением, запоминанием и концентрацией внимания, которые не получают государственную поддержку в виде социальной защиты дома, а также, поддержку со стороны родственников.

Отмечается, что предварительная регистрация проводится в военно-гражданской администрации.

Окончательный отбор получателей будет проведен после посещения командой «Триангль Жеренасьон Юманитер» на дому.

В организации добавили, что для реализации этой программы необходимы волонтеры, которые будут оказывать помощь одиноким людям. Волонтерам предусмотрена помощь в сумме 825 грн в месяц, а также ваучеры на продукты питания в течение 3 месяцев проекта.

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