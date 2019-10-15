Разведение сил в Золотом: Пресс-офицер ООС пояснил ситуацию

В прифронтовом Золотом (Луганская обл.) вооруженные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) начались после заявления о разведении сил и средств от линии разграничения. Об этом рассказал пресс-офицер оперативно-тактической группировки «Север» Владимир Фитьо.

По его словам, оценивать уровень безопасности украинские военные могут или после прекращения огня, или когда есть обострения. «Сейчас – ни одного дня, кроме 12 октября, у нас не прекращались обстрелы позиций. До промоций о разведении войск на данной территории обстрелов и обострений там практически не фиксировалось. Как только было объявлено о разведении сил и средств, начались обстрелы из минометов», – сказал он.

«Разведение позиций от линии фронта – километр туда и сюда – действительно корректируется разным рельефом. Что это дает для безопасности украинских военных – если российская оккупационная сторона выполнит все условия и также отойдут на 1 километр, это дает больше безопасности для военнослужащих избежать ранения и смерти от стрелкового оружия. Применяются и минометы калибра 82 и 120 мм, но это совсем другие рабочие расстояния, от этого вида оружия данное разведение просто не спасает», – пояснил Фитьо.

Он проинформировал, что украинские военные занимаются оборудованием новых позиций для разведения сил и средств в прифронтовом Золотом: «Роются новые блиндажи, они безопасные и нормально выдержат обстрелы».

Пресс-офицер оперативно-тактической группировки «Север» также отметил, что ситуация с разведением сил в Станице Луганской и Золотом отличается. «В Станице Луганской все-таки есть речка, и это – природный барьер для наступления… На россиян мы не можем надеяться [на соблюдение договоренностей по разведению сил], но мы будем готовы. Если будет какой-то сигнал, Вооруженные силы сразу подтянутся и займут свои предыдущие позиции. А если нужно будет и будет команда пойти в наступление – пойдем в наступление», – заявил Фитьо.

Как сообщалось ранее, разведение сил и средств в районе прифронтового населенного пункта Золотое, которое должно было начаться 7 октября, отложено.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське ТБ»

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