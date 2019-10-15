Столтенберг призвал союзников по НАТО оказывать еще большую поддержку Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО оказать еще большую практическую поддержку Украине в борьбе против россиской агрессии. Об этом он заявил на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Лондоне, сообщается на сайте Североатлантического Альянса.

По его словам, поддержка Украины в борьбе против российской агрессии важна для всех союзников НАТО, поскольку речь идет не только о безопасности Украины, но и о сохранении международного порядка.

«НАТО твердо солидарен с Украиной. Мы предоставляем практическую поддержку, политическую поддержку, и абсолютно не приемлемо то, что сделала Россия, захватив часть другой страны, незаконно аннексировав Крым и продолжая дестабилизировать восточную Украину… В течение следующих недель весь Североатлантический Совет посетит Украину и выразит нашу мощную политическую поддержку. Я призываю также союзников по НАТО предоставлять даже больше практической помощи Украине. Им нужна наша поддержка. Это касается поддержки Украины, но речь идет также о сохранении и поддержании порядка, основанного на правилах, которые имеют большое значение для всех нас», – сказал Столтенберг.

Он также отметил, что после захвата украинских судов в Азовском море наращивается поддержка Украине.

«Мы наращиваем нашу поддержку. После инцидента и захвата украинских кораблей в Керченском проливе мы решили сделать больше в военно-морском направлении, работать с военно-морской академией в Одессе. Мы поддерживаем амбиции Украины относительно дальнейшей евроатлантической интеграции, включая членство. Мы считаем, что главное внимание должно быть сосредоточено на реформах, на том, каким образом модернизировать Украину», – заявил Йенс Столтенберг.

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