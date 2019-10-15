НВФ вторые сутки обстреливают район Золотого

На участке разведения сил в Золотом (Луганская обл.) вторые сутки фиксируются обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, вчера, 14 октября, НВФ совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов. «НВФ Российской Федерации вчера провели обстрел из крупнокалиберных пулеметов на участке разведения № 2 (Золотое 4). Обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки – оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства», – говорится в сообщении.

Кроме того, 14 октября НВФ совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Лебединское и Водяное (Донецкая обл.) с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

«Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта», – сказано в сообщении.

В пресс-центре ООС напомнили, что согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

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