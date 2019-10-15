«Служил» за $100: На Луганщине задержали участника батальона «Заря»

На Луганщине правоохранители взяли под стражу участника батальона «Заря» «ЛНР». Ему сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по материалам следствия, в августе 2014 года уроженец Харькова добровольно вступил в ряды НВФ «2-й артиллерийской батареи батальона "Заря"». Мужчина прошел обучение по боевой подготовке и получил автомат Калашникова.

«В составе вооруженного подразделения силового блока террористической организации "ЛНР" указанное лицо участвовало в обстрелах украинских территорий и боевых действиях на территории линии соприкосновения в Луганской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в прокуратуре, по приказу псевдоруководителей НВФ на него возлагались обязанности расчета средств поражения при проведении вооруженного сопротивления силам и средствам антитеррористической операции (АТО).

Уточняется, что за прохождение «военной службы» в батальоне «Заря» мужчина ежемесячно получал 100 долл. США.

«На данный момент лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины, и по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, следственным судьей Северодонецкого городского суда Луганской области применена к подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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