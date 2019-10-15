Болеют даже мужчины: Пять фактов о раке груди

Сегодня, 15 октября, отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Рак груди занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин в мире – ежегодно выявляется более миллиона случаев. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова еще в 2012 году запустил программу «Рак излечим», чтобы помогать людям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Сегодня в пресс-службе благотворительной организации назвали пять фактов о раке груди.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, каждую неделю от рака груди умирает около 100 человек. Раком груди болеют даже мужчины. В Украине каждый год от этого недуга умирают около 50 мужчин. В Украине порядка 60% больных раком груди узнают свой диагноз на третьей и четвертой стадиях. Самым эффективным методом диагностики рака груди считается маммография.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, рак груди – самый распространенный вид рака среди всех онкологических заболеваний у женщин.

Медики говорят, что снизить риск заболевания этим недугом можно, если следовать трем простым советам.

Если у вас есть маленький ребенок, кормите его грудью. Лактация – самая лучшая профилактика рака груди. Включите в свой рацион зеленый чай, чернику, лук, морковь, капусту и помидоры. Эти продукты нейтрализуют свободные радикалы, которые могут вызывать развитие рака. Занимайтесь спортом и не курите.

«Врачи уверяют, что главная причина высокой смертности от рака груди – поздняя диагностика. Чтобы уменьшить страшную статистику, Фонд Рината Ахметова приобрел и передал Национальному институту рака комплекс "Мобильная женская консультация". Это клиника на колесах, в которой находится два специализированных кабинета: гинекологический с аппаратом УЗИ, кольпоскопом, инвентарем для забора цитологического материала и маммологический, где женщинам делают маммографию молочных желез», – рассказали в пресс-службе.

Ежегодно обследование в «Мобильной женской консультации» могут проходить до 3 500 человек. За время работы мобильной консультации у нескольких десятков женщин был обнаружен рак на ранних стадиях – они успешно прошли лечение и сейчас здоровы.

В рамках программы «Рак излечим» Фонд Рината Ахметова также закупил 15 единиц современного оборудования для 8 областных онкодиспансеров Западной Украины.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!