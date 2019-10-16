В ПФУ рассказали, сколько пенсионеров в Украине продолжают работать

В Украине по состоянию на октябрь этого года продолжают работать более 2,5 млн пенсионеров, предает «УНН» со ссылкой на данные, полученные в Пенсионном фонде.

«По оперативным данным на октябрь 2019 года на учете в органах Пенсионного фонда Украины находились 2,5 млн работающих пенсионеров, в том числе 1,3 млн женщин», – отметили в ПФУ.

Напомним, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская считает, что нынешняя солидарная пенсионная система слишком сложная, и хочет упростить ее механизмы. При нынешней пенсионной системе люди не понимают, сколько они получат пенсии, уплачивая единый социальный взнос.

По ее словам, Украину ожидает еще и другой вызов, связанный с тем, что скоро начнут выходить на пенсию люди, которые в 90-х годах официально не работали.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: