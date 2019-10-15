В комитете ВРУ рассказали, сколько времени займет безопасная реинтеграция Донбасса

В комитете Верховной Рады Украины по правам человека заявили, что на безопасную реинтеграцию Донбасса нужно 2-3 года. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко, передает «УНН».
По его словам, для безопасной реинтеграции Донбасса нужно 2-3 года, чтобы подготовить население и сформировать там проукраинское большинство.
«Необходимо прописывать план и не тратить время на формулу Штайнмайера. Если это будет гибридная реинтеграция, то мы увидим ее в 2020 году, а если это будет безопасная реинтеграция, то на это необходимо 2-3 года. Для того, чтобы подготовить наше население, наших граждан для того, чтобы не просто провести выборы, а иметь шанс на победу проукраинского большинства, которое необходимо там сформировать», – сказал Горбенко.
Он отметил, что следующий шаг – очень важно начать выплаты социального обеспечения, пенсий и льгот на неподконтрольных территориях без ограничения.
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