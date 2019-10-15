Прифронтовые Марьинка и Красногоровка уже 5 лет живут без централизованного газоснабжения, – Кириленко

В Донецкой области газопроводы, водопроводы и фильтровальные станции в «серой» или прифронтовой зонах находятся под постоянной угрозой из-за обстрелов. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает «Українська політична арена».

«Под постоянной угрозой того, что может "прилететь". Сегодня тихо, а завтра все может быть совсем по-другому. Есть и совсем "уникальные" случаи по меркам тех, кто не знает, что такое война: Марьинка и Красногоровка уже пять лет живут без централизованного газоснабжения. И казалось бы, все уже должно быть хорошо, потому что перебитый газопровод еще несколько лет назад отремонтировали при финансовой помощи Красного Креста. Но! ...Газа нет, потому что боевики не пускали газовиков провести инсталляцию газораспределительной станции – она ​​в нескольких сотнях метров от их позиций», сказал он.

По словам главы области, был разработан другой вариант. «Пытаемся запустить в работу другой ГРП (газорегуляторный пункт, – ред.) – опять нет подтвержденного режима тишины для проведения работ. Время идет. А люди без газа… Такие у нас дела с инфраструктурой», – резюмировал Павел Кириленко.

Напомним, ранее Кириленко назвал наиболее острые проблемы в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, прифронтовые Марьинку и Красногоровку можно обеспечить газоснабжением только с восстановлением работы газораспределительной станции, которая находится в «серой зоне».

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