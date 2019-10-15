Воевал на стороне «ЛНР»: Боснийского серба будут судить за участие в НВФ

В Боснии и Герцеговине начался суд над боснийским сербом Гаврило Стевичем, которого обвиняют в участии в конфликте на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ), передает «УНН» со ссылкой на информацию издания Balkan Insight.

«Гражданин Боснии и Герцеговины Гаврило Стевич во время судебного разбирательства в Сараево обвинен за неправомерную попытку присоединения к зарубежному военизированному или пара-полицейскому формированию, действовавшему за пределами Боснии и Герцеговины», – отмечает издание.

«Сторона обвинения утверждает, что Стевич покинул Боснию и Герцеговину в июле 2014 года и уехал в Москву через Белград, а затем в неподконтрольную Украине часть Луганщины, где он присоединился к подразделению "Йован Шевич"», – сказано в сообщении.

Прокурор Суада Пасич заявила, что обвинение докажет причастность Стевича к незаконным действиям. «Мы считаем, что суд придет к выводу, что подсудимый виновен, и накажет его, согласно закону», – сказала Пасич.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Велько Цивса заявил, что на этом этапе он не будет представлять вступительного заявления, но настаивает на том, чтобы его подзащитный "объяснил, почему он поехал в Украину".

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