В охладитель Славянской ТЭС выпустили более 2,5 тонны мальков

В водоем-охладитель Славянской ТЭС выпустили более 2,5 тонны мальков толстолобика. Вселение проходило вблизи поселка Николаевка Славянского района Донецкой области. Об этом сообщает Госрыбагентство Украины.

Отмечается, что контроль за процессом зарыбления и охрану мест вселения водных биоресурсов осуществляли специалисты Донецкого рыбоохранного патруля.

Молодняк закупили в рыбном хозяйстве в Лимане. Молодняк привезли за 40 километров в двух контейнерах, его растили около двух лет. Теперь рыба будет жить в водоеме площадью около 465 гектаров.

По прогнозам специалистов, до 90% молодняка приживется.

Пока она не достигнет товарного состояния, а это вес 3 кг, рыбачить здесь будет нельзя.

Всего в водоемы Славянского района планируют выпустить около 300 тысяч рыбин. Кроме толстолоба, это карп и белый амур.

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