От «а» до «я»: Пять фактов о том, как наборы выживания Фонда Рината Ахметова попадают к людям

Самая масштабная программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный Штаб, продолжает оказывать помощь самым нуждающимся жителям Донбасса. Наборы выживания формируют для них в Распределительном центре, который работает в Мариуполе, сообщает пресс-служба Фонда.

В Фонда перечислили пять фактов, которые от «а» до «я» объясняют правила доставки наборов тем, кто в них нуждается.

Наборы из Распредцентра загружают в автомобиль подрядчика согласно утвержденному плану. Он включает маршрут движения, сроки прибытия на загрузку и доставки к месту назначения.

Машина с помощью обязательно брендируется символикой Фонда Рината Ахметова. Водитель всегда получает инструкцию с последними нововведениями о правилах прохождения блокпостов.

Процесс загрузки контролируется кладовщиком, координатором дистрибуции, а также водителем, который будет осуществлять доставку наборов.

Загрузка продуктовых наборов обязательно фиксируется на камеры, размещенные в Распредцентре.

После загрузки автомобиль пломбируется руководителем Распредцентра, водителю выдается полный пакет документов, вплоть до сертификатов качества на все продукты в наборе.

С начала вооруженного конфликта Фонд выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на востоке страны. Помощь Рината Ахметова уже спасла свыше миллиона человеческих жизней, и она продолжает системно поступать на Донбасс.

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