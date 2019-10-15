Вблизи горы Карачун открыли мемориал памяти погибшему экипажу Ми-8 (Фото)

В селе Новоселовка (Славянский р-н, Донецкая обл.), неподалеку от горы Карачун, в День защитника Украины состоялось торжественное открытие мемориала памяти погибшим украинским военнослужащим – экипажу вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

«Мемориал возведен на месте падения сбитого боевиками в июне 2014 года вертолета Ми-8 с военнослужащими Службы безопасности Украины и Вооруженных Сил Украины на борту. В день трагедии, 24 июня 2014 года, украинские военнослужащие возвращались к месту дислокации после выполнения специального задания – на украинском блокпосту сотрудники СБУ осуществили монтаж и наладили работу телекоммуникационного оборудования для мониторинга и фиксации фактов нарушения боевиками первого в этой войне перемирия. Вертолет был вероломно атакован боевиками, которые выпустили по нему ракету, вопреки объявленному перемирию», – говорится в сообщении.

В результате взрыва и падения воздушного судна, в которое попала ракета, погибли все девять военнослужащих, находившихся на борту: военнослужащие ВСУ – подполковник Андрей Белкин, майор Дмитрий Шингур, майор Руслан Мазунов, старший солдат Алексей Волохов и старший солдат Александр Кондаков; сотрудники СБУ – подполковник Игорь Горбенко, подполковник Владимир Шкира, капитан Александр Петрищук и старший прапорщик Марк Шпак.

В церемонии открытия мемориала участвовали родственники погибших воинов, военнослужащие СБУ, ВСУ, НГУ, представители местных органов власти, общественные активисты и жители региона. Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили цветы к мемориалу.

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