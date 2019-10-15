Цены на Донетчине: Больше всего подорожала гречка

Цены на потребительском рынке Донетчины в сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,6%, с начала года – на 5,1%* (по Украине – на 0,7% и 3,4% соответственно). Об этом сегодня, 15 октября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным ведомства, на потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%.

Больше всего (на 10,9%) подорожала гречневая крупа. На 3,1 – 0,4% выросли цены на фрукты, маргарин, молоко, сметану, сахар, масло, хлеб, кондитерские изделия из муки, сыры, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, мясо и мясопродукты.

В то же время, на 4,6 – 0,6% подешевели овощи, оливковое масло, яйца, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, в том числе, на табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,2%.

Кроме того, одежда и обувь подорожали на 2,2%, в частности, обувь – на 2,3%, одежда – на 2%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло за счет снижения цен на природный газ на 3%.

Согласно статистическим данным, цены на транспорт в целом снизились на 0,1% в основном из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2%, а также автомобилей – на 1,3%.

Услуги образования подорожали на 16,1%, в частности, высшего – на 20,8%, среднего – на 13,8%.

* Статистические данные приведены без учета части временно неподконтрольной Украине территории.

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