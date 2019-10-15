В Донецком СИЗО повесился пленный украинский военный

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в СИЗО повесился пленный украинский военный. Об этом в социальной сети сообщил бывший «депутат народного совета ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский.

Его тело нашли 14 октября.

«Поступила информация, что вчера днем в СИЗО МГБ в одиночной камере повесился украинский военнопленный. Один из тех, кто в мае ошибочно выехал на наш блокпост и был пленен. Щекотливости добавляет не только тупость и самодурство ряда МГБшных чинов, но и то, что он, по моей информации, был в списках на обмен. Обычный суицид, убийства не было», – написал он.

При этом он не исключает, что его могли довести до самоубийства.

«Что с ним делали и не давили ли с целью выбить деньги с него или родственников и таким образом довели до самоубийства? Были же намеки на подобное поведение безопасников. В обычных условиях содержания ему бы не дали совершить суицид», – написал он.

Как сообщалось ранее, в штабе операции Объединенных сил заявили, что 8 украинских военных, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое (Донецкая обл.), ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную украинским властям территорию, где их задержали участники незаконных вооруженных формирований.

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