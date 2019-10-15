Донбасс – один из наиболее загрязненных минами регионов мира: Новые данные о жертвах (Инфографика)

На Донбассе в сентябре 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 3 человека, 19 – получили ранения. Об этом сегодня, 15 октября, ссылаясь на данные из открытых источников, сообщает пресс-служба Датского Совета по делам беженцев (ДСБ) на странице организации в Facebook.

«Донбасс все еще остается одним из наиболее загрязненных минами регионов мира. 2 миллиона мужчин, женщин и детей ежедневно подвергаются смертельному риску из-за соседства с минами. В сентябре 2019 года от мин и взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) 3 человека погибло, 19 ранено», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего с июня 2014 года 606 человек было убито и 1 242 ранено минами и ВПВ.

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Как сообщалось ранее, по данным ДСБ, на Донбассе 446 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности.

Напомним, Министерство обороны Украины разработало интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Сейчас она работает в тестовом режиме.

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