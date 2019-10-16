В прифронтовой Попасной открыли инклюзивно-ресурсный центр (Фото)

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) открылся инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ) для детей с особыми образовательными потребностями. Он расположен в помещении Попаснянской центральной районной больницы. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
На ремонтные работы из районного бюджета потрачено 1,5 млн грн, а на приобретение специального оборудования использована образовательная субвенция.
В настоящее время инклюзивное образование здесь получают 90 детей.
По информации пресс-службы Попаснянского городского совета, в ИРЦ детям с особыми образовательными потребностями будут оказывать психолого-педагогическую помощь, обеспечат системное квалифицированное сопровождение.
В кабинетах для занятий созданы комфортные условия для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, комнаты оборудованы мебелью, необходимой техникой и оборудованием.
Как сообщалось ранее, в Луганской области школ с инклюзивным образованием стало больше, но в классах не хватает помощников учителей.
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