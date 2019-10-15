МККК раздал стройматериалы для восстановления 50 домов, поврежденных обстрелами (Фото)

Международный Комитет Красного Креста в Украине раздал более 100 тонн стройматериалов в селе Крещатицкое (до переименования – Красноармейское, Донецкая обл.) Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба гуманитарной организации.

«Чтобы восстановить поврежденные дома, нужно приложить не только много усилий. Нужен также цемент, песок, древесина, рубероид и шифер. На прошлой неделе мы раздали более 100 тонн стройматериалов в селе Крещатицкое (Красноармейское) у Донецка, где мы не были с 2017 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит людям восстановить более 50 домов, поврежденных в результате боевых действий.

Кроме этого, доставлено оконное стекло для местной школы.

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