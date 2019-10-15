В «ЛНР» лишили свободы женщину по обвинению в «госизмене»

«Верховный суд ЛНР» приговорил женщину к 14 годам лишения свободы за «государственную измену». Об этом сегодня, 15 октября, сообщает «генеральная прокуратура ЛНР».

Там утверждают, что женщина «занималась сбором и передачей сведений о военнослужащих народной милиции, руководящих лицах силовых структур ЛНР, вербовкой должностных лиц органов государственной власти ЛНР, проведением тайниковых операций и содействием торговой блокаде республики».

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

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