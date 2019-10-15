Украина импортирует электроэнергию из России в интересах Коломойского – иностранные СМИ

По инициативе главы парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ в интересах олигарха Игоря Коломойского. Об этом идет речь в материале I’Europeenne de Bruxelles «Зачем олигарх Коломойский помогает Путину отменить санкции за аннексию Крыма?», пишет «Обозреватель».

Автор материала отмечает, что после начала агрессии России против Украины, страна ввела против РФ санкции, а также прекратила импорт электроэнергии. Но в сентябре этого года украинский парламент внес изменения в законодательство – принял «поправку Геруса», которой разрешил импорт тока из Беларуси и России. Притом, что страна в нем не нуждается, поскольку в Украине большой профицит мощностей в производстве электроэнергии.

«Это очень странный поступок, потому что Украина не нуждается в импорте электроэнергии. Она имеет дешевую электроэнергию с атомных электростанций и сама экспортирует электроэнергию в Европу. В прошлом году самые крупные поставки были в Венгрию, Польшу и Молдову. Всего за 2018 год Украина заработала на экспорте электроэнергии $331,9 млн. И, примерно, столько же может заработать на экспорте электроэнергии в 2019 году. Зачем ей электроэнергия из России?», – задается вопросом автор.

По его мнению, ответ на него следует искать в том, кто предложил эту поправку к законопроекту и кто выиграл от ее принятия. Автор сообщает, что поправка, разрешившая импорт электроэнергии из РФ, была внесена по инициативе главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, которого эксперты считают лоббистом интересов олигарха Игоря Коломойского.

«Кто такой Герус? Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец пишет на своей странице в Facebook, что парламентарий Андрей Герус связан с олигархом Игорем Коломойским. Это один из самых богатых бизнесменов Украины. Согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", который составляет список ста (100) самых богатых людей Украины, Игорь Коломойский в прошлом году занял второе место по величине своего капитала. У Коломойского есть промышленные и финансовые активы. Он так же является конечным бенефициаром через оффшорные компании популярного в Украине телеканала "Студия 1+1". На этом телевизионном канале много лет выступал комик Владимир Зеленский, который стал президентом Украины весной 2019 года», – сообщил автор материала.

Он также напомнил, что во время принятия поправки Андрей Герус убеждал депутатов, что импорт электроэнергии из России позволит демонополизировать рынок и значительно снизить тарифы на электричество в Украине. Однако не сообщил, что пользоваться дешевой электроэнергией из России, которая захватила Крым и Донбасс, будет олигарх Игорь Коломойский – эта электроэнергия идет на принадлежащие ему предприятия, а непосредственно импорт осуществляет контролируемая олигархом компания.

«Но теперь мы об этом знаем. 1 октября Украина начала коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляла фирма "Юнайтед Энерджи", которая входит в сферу контроля предпринимателя Игоря Коломойского», – подчеркнул автор.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии» в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По утверждению Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России. 7 октября группа народных депутатов Украины зарегистрировала законопроект об отмене импорта электроэнергии из РФ (рег. номер 2236).

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