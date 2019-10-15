«ЛНР» переносят стоянку возле КПВВ «Станица Луганская»

Представители «ЛНР» временно перенесут стоянку для личного автотранспорта к памятнику князю Игорю из-за проведения ремонтных работ, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Администрация Луганска информирует граждан о том, что с 16 по 23 октября в связи с проведением ремонтных работ на дорожном участке по направлению к временному пункту перехода (ВПП) «Станица Луганская» и работ по благоустройству автомобильной стоянки, стоянка для личного автотранспорта будет временно перенесена в район памятника князю Игорю», – говорится в сообщении.

Маршрут и график движения городского пассажирского транспорта общего пользования останется без изменений.

Как сообщалось ранее, между контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) и разрушенной частью моста с украинской стороны была установлена автобусная остановка.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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