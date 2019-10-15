НКРЭКУ готовит новый шаг к уничтожению отечественной энергетики, – Волынец

Дестимулирование экспорта электроэнергии приведет к усилению позиций России на украинском энергорынке и к кризису в угольной отрасли. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, комментируя проект решения НКРЭКУ по установлению тарифа на передачу электроэнергии только для экспортеров.

«Похоже, будет очередной шаг к уничтожению отечественной энергетики. Из материалов вчерашнего слушания в НКРЭКУ узнал – планируется поддержка импорта и угнетение экспорта электроэнергии. Регулятор поддержал предложение НЭК "Укрэнерго", согласно которому экспортеры электроэнергии будут платить тариф на передачу, а импортеры не будут», – написал Волынец.

По его мнению, такие преференции в пользу импортеров электроэнергии приведут к уменьшению производства тока отечественной генерацией и свертыванию инвестиционных программ в энергетике, что ударит по украинской угледобывающей отрасли.

«Это фактически дополнительный налог на экспорт электроэнергии. Дестимулирование экспорта электроэнергии приведет к уменьшению ее производства в Украине. Расчеты показывают – примерно на 6 млрд кВт-ч будут свернуты инвестпрограммы в энергетике. При таких условиях 3 млн т отечественного угля будут не нужны. То есть, практически все государственные шахты закроются. Более 31 тыс. горняков будут выброшены на улицу. Градус социального напряжения в шахтерских регионах перейдет критическую отметку. Шахтеры пойдут на Киев с акциями протеста», – прогнозирует Волынец.

Кроме того, это приведет к снижению налоговых поступлений в госбюджет и уменьшению поступления валюты, по расчетам, на 300 млн евро в год.

«Освобождение импорта электроэнергии от уплаты тарифа на передачу – это стимулирование импорта. А увеличение импорта – это дополнительный отток валюты из Украины», – отметил Волынец.

По его мнению, такой шаг грозит усилением российского влияния на украинском энергорынке, ведь сейчас импорт происходит из России, что будет использовано впоследствии Кремлем для давления на Украину.

«Весь мир поддерживает национальный экспорт и пытается сдерживать импорт... А мы своего производителя подавляем. Однако даем работу энергетикам и шахтерам России, потому что импорт электроэнергии идет из РФ, и укрепляем российский бюджет. Собственными руками разрушаем украинскую экономику и усиливаем экономику страны-агрессора. Собственными руками создаем условия, чтобы Россия задействовала "энергетическое оружие" для политического давления на Украину», – уверен Волынец.

Он отметил, что такое решение НКРЕКУ неприемлемо, и требует от регулятора действовать согласно регламенту – обнародовать изменения по условиям экспорта и импорта электроэнергии по установленной регламентом процедуре, организовать открытое обсуждение регуляторного акта, дать возможность внести предложения и замечания в течение месяца со дня обнародования проекта постановления.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским (компания входит в группу «Приват»).

Закупка электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста «Интер РАО ЕЭС», глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. В марте 2019 года Украина ввела персональные санкции против Сечина.

Большинство энергроэкспертов увидели в возобновлении импорта электроэнергии из РФ угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

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