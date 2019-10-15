В прифронтовой Станице Луганской открыли креативное пространство для молодежи (Фото)

Сегодня, 15 октября, в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) состоялось открытие комнаты «Креативное пространство для молодежи». Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Так, ее совместными усилиями создали общественная организация «Будуємо Україні разом-схід» (БУР), волонтеры, которые присоединились к инициативе «БУР в Станице Луганской» и местная молодежь.

«Эта комната для молодежи долгожданная, поэтому на открытии молодежь сразу начала планировать мероприятия, которые они смогут проводить в этой комнате», – говорится в сообщении.

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