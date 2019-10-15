Децентрализация: В Донецкой области создали еще одну ОТГ

В Донецкой области создали Угледарскую городскую объединенную территориальную громаду (ОТГ). К Угледару добровольно присоединились Павловский и Степненский сельские советы Марьинского района. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Донецкого центра развития местного самоуправления.

«Угледарская городская громада стала второй на Донетчине ОТГ, которая образовалась путем присоединения сельской территории к городу. Окончательное в процедуре объединения решение Угледарский городской совет принял на внеочередной сессии перед выходными», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Угледар делал несколько попыток создать ОТГ. Как сообщил Угледарский городской голова Андрей Силыч, в рамках децентрализации к Угледару добровольно присоединились села Марьинского района – Павловка, Степное, Сладкое, Тарамчук, Березовое и Водяное. «Путь к объединению был долгий и сложный, выполнен огромный объем подготовительной работы, подготовлено много документации, но настоящая работа еще впереди. Помним, что настоящие вызовы впереди. Наша главная задача – обеспечить комфортные условия жизни и благосостояние всем жителям Угледарской ОТГ», – сказал он.

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Согласно данным на портале «Децентрализация», на территории Донецкой области уже было создано 18 ОТГ, в 7 из которых пока еще не состоялись первые выборы.

Напомним, первой на Донетчине появилась Шаховская громада. Здесь за несколько лет после создания ОТГ изменилась жизнь.

Как сообщалось ранее, в Украине будет проведена новая административная реформа, в рамках которой будут созданы регионы, состоящие из областей и Республики Крым. Районы будут укрупнены в 100 округов, в которых даже не будет избранной власти, потому что нет административных полномочий. Будет префект, в ведении которого – 10-15 громад его округа.

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