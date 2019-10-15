15 ударов молотком: Житель Донетчины жестоко расправился со своими родителями

На Донетчине правоохранители взяли под стражу жителя Мангуша, подозреваемого в убийстве собственных родителей. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, по данным прокуратуры, 37-летний житель села Мангуш подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть, в умышленном убийстве своих родителей.

По версии следствия, днем 11 октября, находясь дома у своих родителей, не найдя с родными людьми понимания во время ссоры, мужчина схватил металлический молоток и нанес 69-летним матери и отцу по 15 ударов по голове и туловищу.

От полученных тяжелых травм пострадавшие скончались на месте. После этого, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что совершил плохой поступок, однако, какой именно объяснить не смог.

«Сейчас выясняются все обстоятельства и мотивы совершения указанного особо тяжкого преступления. Назначен ряд судебных экспертиз, в частности, решается вопрос о проведении арестованному психолого-психиатрической экспертизы», – сообщили в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование.

Санкция п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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