У Станицы Луганской продолжается восстановление моста (Фото)

На Луганщине вблизи КПВВ «Станица Луганская» продолжается восстановление моста. Сегодня, 15 октября, проходит монтаж третьей временной промежуточной опоры пролета моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Сегодня, 15 октября, подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в составе 2 человек провели обследование территории возле моста. Для продолжения работ по восстановлению пролета моста прибыли десять представители ООО «Укртрансмост». В этих работах была задействована специальная техника: бортовая газель, автокран и автоподъемник», – говорится в сообщении.

Как отмечается, работники начали отсыпку щебеночного основания для установления железобетонных плит, которые будут фундаментом для третьей временной промежуточной опоры пролета моста, который восстанавливается.

После чего были установлены сами плиты. Также было сделано ограждение участка местности, на которой происходят строительные работы.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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