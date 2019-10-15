В Минске не договорились о разведении войск и обмене пленными

Трехсторонняя контактная группа во время очередной встречи в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает российский «Интерфакс».

«Сторонам не удалось прийти к консенсусу в вопросе об утверждении нового графика разведения сил в Петровском и Золотом», – цитирует издание слова источника.

Кроме того, стороны не смогли договориться по вопросу обмена пленными.

Также о том, что стороны не смогли договориться, сообщают и представители «ДНР» и обвиняют в недоговороспосбности представителей Украины.

Как заявила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова, «Киев зациклился на семидневной тишине в зонах отвода сил».

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