Украина в Минске настаивает на полном прекращении огня и роспуске «Л-ДНР»

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось сегодня, 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске «Л-ДНР». Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

При этом она отметила, что Украина назвала ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений:

роспуск квазигруппировок «Л-ДНР»,

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

Она подчеркнула, что вопреки минским договоренностям, НВФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т. ч. в районе Золотого и Петровского, где в соответствии с Рамочным решения ТКГ 2016 года должно состояться разведения сил и средств. «Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы. Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации н. п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника», – написала она.

Также Олифер подчеркнула, что остро стоит вопрос доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО включая неподконтрольным Украине участкам российско-украинской границы. «Их патрули несут систематические препятствия в со стороны НВФ ОРДЛО, что является прямым нарушением минских соглашений», – пояснила Олифер.

По ее словам, гуманитарная подгруппа работает над освобождением удерживаемых лиц, а в подгруппе с социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и о возвращении украинского государственной и частной собственности, в том числе и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.

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