На Донетчине появятся пункты для содержания и стерилизации бездомных животных (Фото)

В Донецкой области разрабатывают стерилизационные пункты для содержания и стерилизации бездомных животных. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«В Донецкой области, как и в других регионах страны, проблемы бездомных животных не теряют своей актуальности. Ранее популяцию бездомных животных уменьшали жестокими методами путем ловли и отстрела, но, как показал мировой опыт, массовое уничтожение животных является негуманным, неэффективным и экономически невыгодным – на места изъятых животных непрерывно мигрируют другие. Сейчас воплощаются меры, направленные на цивилизованное решение этих проблем. Альтернативой расправам над невинными животными является стерилизация», – говорится в сообщении.

Поэтому объединенными усилиями общественности и ДонОВГА, за счет средств областного фонда охраны окружающей природной среды в 2019 году реализуется мероприятие «Разработка проектно-сметной документации строительства и обустройства 2 типов стерилизационных пунктов для содержания и стерилизации бездомных животных (для повторного использования)».

Так, в августе текущего года между департаментом экологии и природных ресурсов ОГА и ЧП «Фирма «Инженер» был заключен договор на сумму 149 тыс. грн на разработку проектно-сметной документации на строительство мини-стерилизационного пункта (6*8 м) для содержания максимум 12 животных и стерилизационного пункта (6*12 м) для содержания максимально 22 животных.

«Предполагается круглогодичная эксплуатация стерилизационных пунктов для постоянной работы – клипсования, вакцинации и стерилизации бездомных животных гуманными методами. Срок эксплуатации пунктов не менее 10 лет. Результаты этого мероприятия будут использованы для реализации проектов строительства и обустройства стерилизационных пунктов в населенных пунктах Донецкой области с целью решения проблемы высокой численности бездомных животных, их неконтролируемого размножения и угрозы жителям региона», – рассказали в пресс-службе.

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