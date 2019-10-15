Луганщина: Стало известно, где больше всего зарегистрировано пенсионеров-переселенцев

В Луганской области в органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на учете состоят 141,6 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пенсионеров. Об этом сегодня, 15 октября, на брифинге для СМИ сообщила начальник Главного управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По ее словам, наибольшая численность ВПЛ зарегистрирована в объединенных управлениях ПФУ Беловодского (30 тыс. 571 человек), Марковского (27 тыс. 262), Старобельского (26 тыс. 695) районов.

В целом, по данным Шаруновой, сейчас выплата пенсий в области осуществляется 339 тыс. 382 пенсионерам. За 9 месяцев на финансирование пенсий направлено более 11 млрд грн, что на 1,25 млрд грн больше прошлогоднего показателя.

Начальник ГУ ПФУ в Луганской области отметила, что в течение текущего года проведено 4 плановых перерасчета пенсий. Это позволило увеличить пенсионные выплаты. Средний размер пенсий гражданских пенсионеров составляет 3 654,95 грн.

Еще одним важным направлением деятельности органов ПФУ является подготовительная работа к проведению ретроконверсии – перевод всех бумажных дел в электронные. Сейчас уже подготовлено к этому процессу более 192 тыс. пенсионных дел. Ретроконверсия начата с 1 октября.

Напомним, в Луганской области органы ПФУ выплатили 896 переселенцам долгов по пенсиям на общую сумму 7,3 млн грн.

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