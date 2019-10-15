Луганщина: Стало известно, где больше всего зарегистрировано пенсионеров-переселенцев

В Луганской области в органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на учете состоят 141,6 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пенсионеров. Об этом сегодня, 15 октября, на брифинге для СМИ сообщила начальник Главного управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
По ее словам, наибольшая численность ВПЛ зарегистрирована в объединенных управлениях ПФУ Беловодского (30 тыс. 571 человек), Марковского (27 тыс. 262), Старобельского (26 тыс. 695) районов.
В целом, по данным Шаруновой, сейчас выплата пенсий в области осуществляется 339 тыс. 382 пенсионерам. За 9 месяцев на финансирование пенсий направлено более 11 млрд грн, что на 1,25 млрд грн больше прошлогоднего показателя.
Начальник ГУ ПФУ в Луганской области отметила, что в течение текущего года проведено 4 плановых перерасчета пенсий. Это позволило увеличить пенсионные выплаты. Средний размер пенсий гражданских пенсионеров составляет 3 654,95 грн.
Еще одним важным направлением деятельности органов ПФУ является подготовительная работа к проведению ретроконверсии – перевод всех бумажных дел в электронные. Сейчас уже подготовлено к этому процессу более 192 тыс. пенсионных дел. Ретроконверсия начата с 1 октября.
Напомним, в Луганской области органы ПФУ выплатили 896 переселенцам долгов по пенсиям на общую сумму 7,3 млн грн.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- В Луганской области легализовано 1 833 рабочих места
- Долги по пенсиям переселенцев: Стало известно, сколько ПФУ вернул на Луганщине
- Е-пенсия: Оформить выплату, не выходя из дома, можно и на Луганщине
- Назначение пенсии по событию: В ПФУ рассказали о развитии электронных услуг
- Долги по пенсиям переселенцев: Юрист рассказал, почему не исполняются решения суда
- Выявить «пенсионных туристов»: В ходе Всеукраинской переписи населения для переселенцев – отдельный блок вопросов
Комментарии