В двух ОТГ на Донбассе назначены первые местные выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины назначила на 22 декабря 2019 года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ), в том числе в двух на территории Донецкой и Луганской областей. Такое решение было принято на заседании Комиссии 11 октября, сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook.

«Рассмотрев обращения 21 областной государственной администрации относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных громад, Комиссия установила их соответствие требованиям Конституции Украины и законов Украины, а также Порядка назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных громадах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ), – говорится в сообщении.

По информации ЦИК, первые выборы в ОТГ состоятся в:

Донецкая область – Криворожская сельская ОТГ, Добропольский район;

Луганская область – Половинкинская сельская ОТГ, Старобельский районе.

При этом Комиссия также объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов со 2 ноября 2019 года. По предварительным подсчетам, в целом в этих выборах смогут поучаствовать более 380 тыс. человек.

Напомним, 30 июня 2019 года в Луганской области состоялись первые выборы депутатов сельских и поселковых ОТГ в восьми ОТГ.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: