Пенсии и субсидии: В ПФУ рассказали о финансировании выплат в октябре

Пенсионный фонд Украины продолжает финансировать выплаты пенсий и жилищных субсидий в октябре. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, пенсии и субсидии профинансированы на 59,9% и 63,2% месячной потребности соответственно.

«Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий и субсидий в октябре. По состоянию на 15 октября 2019 года на выплату пенсий направлено 21 млрд 126,2 млн грн, на выплату субсидий – 99 млн грн (59,9% и 63,2% месячной потребности в средствах, соответственно)», – говорится в сообщении.

Как уточнили в ПФУ, финансирование и выплата пенсий и субсидий проводятся в соответствии с утвержденными графиками.

Фото: пресс-служба ПФУ

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