Резонансное дело: На Донетчине суд отказался освобождать участника НВФ «ДНР» Игнатишина от ответственности

На Донетчине сегодня, 15 октября, Добропольский горрайонный суд отказался освобождать участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» Александра Игнатишина, подозреваемого в терроризме, от уголовной ответственности. Ходатайство об этом подавала Донецкая областная прокуратура.

Так, на сегодняшнем заседании суд отклонил ходатайство прокуратуры без права аппеляционного обжалования и отправил дело на дорасследование.

«Решение обжалованию не подлежит. Полный текст решения будет оглашен 17 октября 2019 года в 14:00», – сообщила судья Добропольского горрайонного суда Василина Любчик.

Напомним, по данным следствия, участник НВФ с позывным «Ашот» воевал на стороне «ДНР». Его обвиняют в создании террористической организации. Прокурор ходатайствовал об освобождении подсудимого от ответственности, что вызвало резонанс и возмутило общественность. В прокуратуре Донецкой области сообщили, что в связи с этим в Доброполье 18 сентября в помещении суда произошел инцидент: напали на работника прокуратуры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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