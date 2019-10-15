В «ДНР» рассказали, на каких станциях будет «таможенный контроль» в ж/д сообщении с РФ

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области ведутся подготовительные мероприятия для запуска ж/д сообщения с РФ. Уже определено, что «таможенный контроль» «ДНР» будет проходить на станциях Иловайск и Марцево. Об этом заявил «министр транспорта ДНР» Дмитрий Подлипанов, сообщают сегодня, 15 октября, местные интернет-ресурсы.

«По упрощенной процедуре таможенного контроля эти процедуры установлены законом. Станции, на которых проводится таможенный контроль, были определены ранее: Иловайск (ДНР) и Марцево (РФ). Здесь ничего меняться не будет. Все остальное – в компетенции силовых структур», – заявил Подлипанов.

Напомним, что в «ДНР» и «ЛНР» объединили железные дороги в трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса». Регистрация концерна была проведена 25 июля 2019 года.

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