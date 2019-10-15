Ремонт Сватовского моста: Планируют открыть движение транспорта (Фото)

В Луганской области на мосту в Сватово через реку Красная продолжаются работы по капитальному ремонту. При этом движение транспорта планируют постепенно восстанавливать. Об этом сообщил начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский, сегодня, 15 октября, передает пресс-служба организации.

По его словам, на Сватовском мосту используется много новейших технологий. Планируется, что сегодня будет положен последний, верхний слой асфальтобетона. Толщина слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона будет 4 см, всего будет положено 90 тонн ЩМА. «Таким образом, постепенно движение автотранспорта восстанавливается, однако, работы продолжаются на обустройстве тротуаров. Три слоя покрытия на проезжую часть моста (нижний, средний, верхний слой) положены для того, чтобы продлить срок службы дорожного покрытия. Движение транспорта будет происходить по сигналу установленного временного светофора, по одной полосе. Это будет так потому, что работы на Сватовском мосту по устройству тротуаров будут продолжены. Также впереди – установка перильного и барьерного ограждения», – рассказал Цыганский.

Он добавил, что планируется, что движение будет обеспечено в дневное время суток, а уже после установки всего ограждения, движение будет восстановлено в полном объеме круглосуточно для всех типов автотранспорта.

Что касается проведения работ на тротуарах, то Цыганский сообщил, что на днях привезут ограждения, а пока ведутся работы по армированию и подготовительные работы для заливки бетоном. После заливки бетоном поверхность будет зачищена, а затем нанесено полимерное покрытие для продления срока его службы.

По словам Виктора Цыганского, при благоприятной погоде, которая ожидается в ближайшие дни, планируется завершение всех работ на Сватовском мосту, а затем состоится его официальное открытие.

Напомним, расчетный срок эксплуатации нового моста – не менее 100 лет.

Ранее сообщалось, что работы по восстановлению Сватовского моста планировали завершить до 15 октября.

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