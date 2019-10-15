Условные параллели с Донбассом: Экс-посол Хорватии в Украине рассказал о деоккупации

В 1995 году Хорватия деоккупировала значительную часть своей территории военным путем, после чего, имея две успешные военные операции, пошла на мирную интеграцию приграничной части страны. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Хорватии (2010–2017 годы) Александр Левченко в интервью «24.tv».

«Боевые действия были серьезные. Провели две военные операции. И стал вопрос о последнем оторванном кусочке, там где Вуковар, ближе к Осии, которая ближе к Дунаю, но и на границе с Республикой Сербия. Надо было тоже освободить ту часть. И президент Хорватии Франьо Туджман сказал: давайте мы решим этот вопрос мирным путем – путем переговоров», – рассказал Александр Левченко.

По его словам, на территориях, которые освобождали военным путем, не было регулярных войск Сербии. А вот на 10% остававшихся временно оккупированными – были. «Условно, это у нас были сепаратисты на уровне Хмельницкой и Винницкой областей. Это был вооруженный способ освобождения. А другая часть – как на Донбассе – вдоль границы – эти 10%», – провел параллели Левченко.

По его словам, у многих тогда возникали вопросы, зачем мирное урегулирование, ведь и те 10% можно освободить военным путем. Однако президент Хорватии Туджман сказал «нет» военному решению, ведь на этих 10% уже базировались регулярные силы сербской армии, а рядом была граница. По его словам, это могло привести к огромному количеству жертв, ведь интенсивность населения там была в десять раз больше, чем на освобожденных военным путем территориях. «Посчитали количество потерь, которые будут среди мирного населения и среди военных. И пришли – у нас говорят – к консенсусу, но нет – это было политическое решение президента и очень узкого его окружения. Впрочем, какое-то количество общества не согласилось. Есть радикальные силы, которые назвали мирный план предательством: как же так, мы только что доказали мощь хорватского оружия, а здесь нам предлагают мирный план – это абсолютная измена, президента прочь и так далее. Но Туджман пользовался авторитетом в стране, он выступил и сказал, что об измене, конечно, речь не идет – речь идет о небольшой отсрочке сроков возврата этой территории. Она была возвращена не за две недели, а за два года. Столько этот процесс реинтеграции продолжался. Зато ни один человек – ни гражданский, ни военный – не пострадали», – рассказал экс-посол.

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