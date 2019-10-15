Выиграет Россия: Предприниматели митинговали против налоговых законопроектов (Видео)

Сегодня, 15 октября, в Киеве прошел анти-налоговый митинг. Участники выступали против законопроектов с налоговыми новациями. Предприниматели требуют ветировать те, за которые уже проголосовали депутаты, а промышленники – просят отредактировать проекты, которые еще в Раде не рассматривали. Ведь, по оценкам экспертов, один только законопроект № 1210 может лишить работы десятки тысяч людей, а страну – миллиардных доходов, передает телеканал «Украина».

Во дворе Офиса президента частные предприниматели требовали наложить вето на уже проголосованы в первом чтении налоговые законопроекты. Митингующим не нравится, что теперь они должны устанавливать кассовые аппараты. А у налоговиков в руках все рычаги – проверяй, штрафуй сколько хочешь. Даже за малейшие технические ошибки.

«Штрафы за неизданный чек. А я не вклеила там в какую-то книгу какой-то отчет – забыла, или выключили свет, нет интернета, ну потому что у нас в селах его, ну, нет! И я в течение 36 часов должна садиться на велосипед где-то поймать интернет, чтобы передать в налоговую!», – говорит председатель профсоюзной организации малого и среднего бизнеса города Каменское Галина Залуга.

Люди возмущаются – в убыток никто работать не будет. Отмечают, что многие закроют бизнес или уйдут в тень. А многие сократят наемных работников, которые пополнят рынок безработных.

Экс-председатель государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина посчитала –сколько потратят малые предприниматели: «11 миллиардов в год! Причем эти расходы будут постоянные и ежегодные».

Предпринимателей точно услышали в офисе президента. Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив говорит, что готовы искать взаимопонимание. «Мы будем создавать вместе с правительством, вместе с Министерством финансов, налоговой службой, Министерством экономики со всеми остальными – координационный совет по более широким вопросам дерегуляции, и по созданию лучших условий работы каждого малого предпринимателя», – заявила она.

Уже вскоре к митингующим предпринимателям могут присоединиться и работники крупных промышленных предприятий. Например, горняки. Законопроект № 1210 ставит под угрозу существование целых отраслей. Сейчас этот документ находится на рассмотрении в парламенте.

Представители металлургических предприятий говорят, что из-за законопроекта (а он касается горно-обогатительных комбинатов и, в частности, повышение рентной платы) Украина может потерять миллиарды долларов.

«Принятие законопроекта № 1210 может включить маховик, который повлияет на всю экономику. Вопрос стоит о трети всей валютной выручки, о 40% всего, что перевозит "Укрзализныця", переваливается в портах. Это почувствуют не только регионы, в которых расположены эти предприятия, почувствует на себе каждый гражданин Украины – через валютный курс, через инфляцию», – подчеркивает президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Законопроект в нынешнем виде уничтожит экспорт отечественного сырья. «Кто выигрывает от этого?! Вы думаете Европа?! Ничего подобного – у них высокие цены. Россия выигрывает! Она сидит и мечтает, когда она будет продавать свой товар. И Китай выигрывает! Если закроются ГОКи, то ни рентной платы не будет, ни налогов на прибыль, ни налогов на доходы физических лиц с зарплат работников. Более того – добавятся десятки тысяч безработных», – поясняет Ксения Ляпина.

В профильном Комитете Верховной Рады заверили: металлургов услышали, но сначала проголосуют документ, а потом будут его править. «Мы рассмотрели предложения от отрасли и от правительства. Считаем, что нужно найти золотую середину, потому что они между собой договориться не могут. Я убежден, что эта золотая середина будет найдена. Но принципиальным является то, что в Украине не будет самая низкая ставка на руду», – прокомментировал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Зато эта ставка может стать самой высокой в мире. В законопроекте ренту только на железную руду предлагают повысить более чем в 4 раза. Добывать ее может стать невыгодно. Десятки тысяч людей рискуют остаться без работы.

Сегодня законопроект № 1210 в Раде не рассматривали. Однако в повестке дня проект был. Что будет с рентой и с украинской промышленностью – депутаты могут решить завтра.

Как сообщалось ранее, если Верховная Рада одобрит законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласований в налоговом законодательстве» – отечественная горнорудная промышленность будет платить в 4 раза больше налогов.

Эксперты отрасли уже окрестили документ «законом Коломойского». Ведь повышение фискального давления на добычу марганцевой руды законопроект не предусматривает. А самым мощным игроком украинского марганцевого рынка считается компания «Приват-Интертрейдинг», который относится к группе «Приват» бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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