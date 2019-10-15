Всемирный день борьбы с раком груди: В Мариуполе рассказали, как сберечь здоровье (Видео)

Сегодня, 15 октября, Всемирный день борьбы с раком молочной железы. По данным Национального института рака, ежегодно более 5 тысяч украинок умирают из-за этой болезни. В мире новый случай заболевания регистрируют каждые полчаса.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) восемнадцатилетняя Маргарита уверена, что профилактика – лучше лечения. О своем здоровье девушка заботится. «Для меня это самое важное, что у меня есть», – говорит она.

Врачи подчеркивают, что методов диагностики заболевания много. Среди них – ультразвуковое исследование. «Это абсолютно безвредное исследование и может проводиться многократно в процессе мониторинга и скрининга. Даже на самых ранних стадиях заболевания молочных желез мы видим изменения. В первую очередь, это, конечно, касается доброкачественных изменений, но и в диагностике рака молочных желез тоже высоко эффективно», – рассказала заведующая отделением областной больницы интенсивного лечения Александра Айтул.

Медики уверяют, что рак груди – одно из самых распространенных заболеваний среди женщин. Чтобы избежать беды, главное – вовремя обнаружить болезнь. «Если диагностика этого заболевания проводится на раннем этапе, при нулевом развитии на внутриклеточном уровне, или первой и второй стадии, то возможности излечимости этого заболевания очень большие», – сообщила директор департамента здравоохранения Светлана Макарова.

Поэтому специалисты отмечают, что женщинам желательно регулярно проходить обследование. «Каждая женщина раз в месяц, будь это девочка молоденькая, у которой только началось половое созревание, и до более старшего возраста должна проводить самоконтроль своей молочной железы», – говорит гинеколог-маммолог Елена Новожон.

Также специалисты советуют особенно заботиться о женском здоровье во время и после беременности. «В период беременности и в период кормления молочная железа преобразовывается так, что вырабатываются специальные онкопротекторы. Поэтому очень важно сохранить кормление, чтобы это было не насильственно», – объяснила врач-гинеколог Наталья Пузака.

По статистике медиков, более 40% женщин приходят к врачу уже с последствиями онкологии. Из-за этого большой процент инвалидизации и даже смертности. Но при качественной помощи на ранней стадии можно обеспечить здоровье на долгие годы.

Источник: ТК «Донбасс»

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