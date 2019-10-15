На Луганщине открыли еще один обновленный отдел обслуживания граждан ПФУ (Фото)

В Кременной (Луганская обл.) открылся обновленный отдел обслуживания граждан управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Луганской области.

«Теперь после проведения капитального ремонта Кременской отдел обслуживания граждан Рубежанского объединенного управления Пенсионного фонда Украины принимает и обслуживает посетителей в обновленном помещении», – говорится в сообщении.

Так, по информации пресс-службы, в отделе созданы комфортные условия для посетителей: в зоне ожидания установлены информационные стенды с актуальной информацией, телевизионный экран для трансляции материалов о работе ПФУ и его сервисах, система климат-контроля и кулеры с питьевой водой.

Для упрощения доступности к пенсионным услугам посетителей с особыми потребностями помещения оборудованы пандусом, тактильными и визуальными обозначениями, а надписи на табличках дублированы рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Кроме того, благодаря обеспечению специалистов новым оборудованием, появилась возможность предоставлять практически полный спектр услуг ПФУ на удаленных рабочих местах для жителей поселков Невского, Новоастрахани, Червонопоповки, Новокраснянки и Краснореченской громады.

Как сообщила начальник ГУ ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова, ПФУ нацелил на соблюдение стандартов обслуживания граждан. «Главным управлением утверждены конкретные графики внедрения этих стандартов. Сейчас у нас завершено большинство запланированных в этом году ремонтов по приведению отделов обслуживания граждан и помещений управлений к установленным стандартам, в частности – это доступность наших помещений для граждан пожилого возраста и граждан с инвалидностью. Остались работы в управлении Лисичанска и в Кременском отделе обслуживания, но графики ними соблюдаются. Однако самым важным в стандартах обслуживания граждан в органах Пенсионного фонда области считаем изменение отношения к посетителям и рост эрудированности наших сотрудников», – сказала она.

Напомним, сейчас выплата пенсий в области осуществляется 339 тыс. 382 пенсионерам. В органах ПФУ Луганщины на учете состоят 141,6 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пенсионеров.

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