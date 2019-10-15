Снижения «зеленых тарифов» задним числом не будет (Видео)

Снижения «зеленых тарифов» задним числом не будет. По крайней мере пока. Глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус решил не выносить на рассмотрение Верховной Рады предложение уменьшить расценки, по которым производители экологической электроэнергии продают ее государству, передает телеканал «Украина».

Об этом Герус заявил на заседании круглого стола, где производители энергии из возобновляемых источников и специалисты убеждали – если снизить тариф, то рискуем потерять и те почти 4% «зеленой генерации», которые сейчас есть в Украине. Ведь тогда может остановиться строительство ветряных и солнечных станций. Инвесторы, прежде всего, иностранные, перестанут вкладывать деньги в отечественную «зеленую энергетику» и начнут судиться с Украиной. А это – многомиллиардные убытки и крест на энергонезависимости страны.

«Любое снижение для существующих проектов, а также тех, которые могут находиться в процессе строительства, приводит к искам в международные инвестиционные арбитражи и эти иски исчисляются на десятки миллионов или сотни миллионов долларов!», – говорит партнер компании СMS UKRAINE Виталий Радченко.

«Я не поддерживаю идею ретроспективного урезания "зеленых тарифов". И в ближайшее время (на этой неделе или на следующей) никакого законопроекта я регистрировать не буду», – вынужден был заявить председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

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